Salute mentale: l'Italia è all'ultimo posto in classifica (Di lunedì 27 marzo 2023) Alla faccia del Belpaese. L'ultima analisi della Salute mentale e il benessere rilasciata dal Gruppo AXA all'inizio del 2023 e che ha preso in considerazione diversi paesi, è sorto un dato sconcertante: l'Italia è ultima. L'indagine, condotta su un campione di 30.600 persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni in ben 16 Paesi, ha rivelato infatti che l'Italia è in fondo alla classifica dopo Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Irlanda, Belgio, Svizzera, Stati Uniti, Messico, Turchia, Cina, Hong Kong, Giappone, Thailandia e Filippine. L'ennesima indagine che dimostra come il covid abbia avuto un forte impatto negativo sulla nostra società. L'Italia, che agli occhi di tutti viene considerata come "il bel paese" ha subìto dei colpi esorbitanti nel campo psicologico. Più della metà ...

