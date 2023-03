"Non mi era mai successo prima". Frase hot, imbarazzo totale per la De Filippi (Di lunedì 27 marzo 2023) Maria De Filippi non usa giri di parole e nell'ultima puntata di Uomini e Donne parla dell0'incontro tra Gemma Glagani e Silvio. La conduttrice con non poco imbarazzo ha parlato dei preparativi del "Cavaliere" per l'incontro decisivo con Gemma. E si è lasciata sfuggire una Frase piuttosto ambigua: "Lui è stato molto attento ad ogni preparativo… A me non è mai capitato… Devo dichiarare che non mi è mai capitato di cercare parole per descrivere le cose come successo in questa occasione…". Poi la conduttrice descrive in modo più preciso i "preparativi" del Cavaliere: "È anche una questione personale...", ha affermato la conduttrice. Successivamente ha preso la parola la popolare opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, che ha subito colto la palla al balzo per fare una battuta pepata contro Gemma e Silvio dopo le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Maria Denon usa giri di parole e nell'ultima puntata di Uomini e Donne parla dell0'incontro tra Gemma Glagani e Silvio. La conduttrice con non pocoha parlato dei preparativi del "Cavaliere" per l'incontro decisivo con Gemma. E si è lasciata sfuggire unapiuttosto ambigua: "Lui è stato molto attento ad ogni preparativo… A me non è mai capitato… Devo dichiarare che non mi è mai capitato di cercare parole per descrivere le cose comein questa occasione…". Poi la conduttrice descrive in modo più preciso i "preparativi" del Cavaliere: "È anche una questione personale...", ha affermato la conduttrice. Successivamente ha preso la parola la popolare opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, che ha subito colto la palla al balzo per fare una battuta pepata contro Gemma e Silvio dopo le ...

