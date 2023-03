MotoGP, Massimo Rivola: “Se Marquez non dovesse scontare la penalità sarebbe ridicolo” (Di lunedì 27 marzo 2023) Non accennano a sopirsi le polemiche che ha scatenato il Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. L’incidente provocato da Marc Marquez nel corso del terzo giro, nel quale ha travolto Jorge Martin e Miguel Oliveira, è stato il culmine di un fine settimana vissuto un po’ troppo sopra le righe da diversi piloti con una dose di incidenti davvero eccessiva. Ma, come si è appreso questa mattina, c’è dell’altro. Il Cabroncito, infatti, potrebbe non dover scontare il doppio long lap penalty che gli è stato comminato dalla direzione gara. Secondo un “cavillo” infatti, il pilota spagnolo dovrebbe effettuare questa penalità nel corso del Gran Premio di Argentina di domenica, ma lui non sarà al via del weekend di Termas de Rio Hondo, dato che si è operato alla mano. Tornerà in azione, se tutto ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Non accennano a sopirsi le polemiche che ha scatenato il Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento del Mondiale di2023. L’incidente provocato da Marcnel corso del terzo giro, nel quale ha travolto Jorge Martin e Miguel Oliveira, è stato il culmine di un fine settimana vissuto un po’ troppo sopra le righe da diversi piloti con una dose di incidenti davvero eccessiva. Ma, come si è appreso questa mattina, c’è dell’altro. Il Cabroncito, infatti, potrebbe non doveril doppio long lap penalty che gli è stato comminato dalla direzione gara. Secondo un “cavillo” infatti, il pilota spagnolo dovrebbe effettuare questanel corso del Gran Premio di Argentina di domenica, ma lui non sarà al via del weekend di Termas de Rio Hondo, dato che si è operato alla mano. Tornerà in azione, se tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #MotoGP, Massimo #Rivola: “Se #Marquez non dovesse scontare la penalità sarebbe ridicolo” #PortugueseGP… - Calciom73992243 : @Motorsport_IT Già è uno schifo la singola prova PL del parco chiuso nei week end sprint,cambiare il resto anche no… - and_chiarini : Se tutti corressero come #Marquez al traguardo arriverebbero al massimo in due. #MotoGP #PortugeseGP #Portimao - mariosavina : Marquez ha sempre guidato da pazzo ma finché era in testa al massimo di stendeva da solo. Ora fa strike. #Marquez #MotoGP - sportli26181512 : MotoGP, Bezzecchi dopo GP Portogallo: 'Bagnaia irraggiungibile, io ero al massimo': Dopo la difficile gara sprint d… -