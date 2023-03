L'estate in cui imparammo a volare 2: il trailer della seconda parte e la data di uscita (Di lunedì 27 marzo 2023) Netflix ha pubblicato il trailer della seconda parte de L'estate in cui imparammo a volare 2, svelando anche la data in cui sarà distribuita. Il trailer della seconda parte de L'estate in cui imparammo a volare 2 è stato condiviso da Netflix sul canale YouTube della piattaforma streaming. Gli ultimi sette episodi della seconda stagione saranno pubblicati il 27 aprile. La serie creata da Maggie Friedman si conclude con questo ultimo capitolo. Nella clip che vediamo sopra, relativa alla seconda parte de L'estate in cui ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 marzo 2023) Netflix ha pubblicato ilde L'in cui2, svelando anche lain cui sarà distribuita. Ilde L'in cui2 è stato condiviso da Netflix sul canale YouTubepiattaforma streaming. Gli ultimi sette episodistagione saranno pubblicati il 27 aprile. La serie creata da Maggie Friedman si conclude con questo ultimo capitolo. Nella clip che vediamo sopra, relativa allade L'in cui ...

