Basket - Playoff Serie A2 2023 2024 | ok Cantù e Bologn - Trieste passa a Torino

(Di martedì 7 maggio 2024) Proseguono idiA2. RISULTATI TABELLONE E ACCOPPIAMENTInon sbaglia e batte 84-67 Cividale in casa e si porta 2-0 nellaconfermando il fattore campo. Sono 16 a testa per Hickey e Youg. Bene anche Burns (15 punti+9 rimbalzi), Nikolic (12 punti) e Moraschini (11 punti). Solo due giocatori in doppia cifra per gli ospiti. Lamb il migliore con 17 punti. Lasi sposta sul parquet di Cividale per gara-3, in programma il 10 alle 20.30, doveavrà il primo match point. Va sul 2-0 nellaanche la Fortitudoa, chein casa 86-56 contro Treviglio. Freeman mette a referto 16 punti. Il solito Aradori e Ogden aggiungono 15 punti a testa. Fantinelli bene con 12 punti e 11 rimbalzi. Grosse difficoltà ...

Alle 20:30 di oggi, martedì 6 maggio Gubbio e Rimini si sfideranno in occasione del primo turno del Playoff gironi di Serie C. La quinta forza del campionato ospita la decima classificata nella stagione regolare del gruppo B. Nei testa a testa in ...

I risultati di tutte le partite dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di Basket . Comincia lo spettacolo della post season della Serie cadetta, con sedici squadre rimaste in corsa per guadagnarsi uno dei due posti disponibili nella prossima Serie A1. ...

Nel primo turno playoff di girone C del campionato di Calcio di serie C le squadre pugliesi hanno entrambe pareggiato. Entrambe sono qualificate al secondo turno, in programma sabato 11 maggio. Audace Cerignola-Giugliano 1-1, Taranto-Latina ...

Playoff Serie C | Delpupo non basta al Pontedera, colpo Rimini - playoff serie C | Delpupo non basta al Pontedera, colpo Rimini - Primi verdetti nei playoff di Lega Pro. Mantova, Cesena e Juve Stabia, capolista dei tre gironi della terza divisione, hanno già un posto assicurato – tramite promozione diretta – nella serie B ...

TJ - JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-0 - Damiani chiude il match. Il sogno playoff dei bianconeri continua. Sabato la sfida a Pescara - TJ - JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-0 - Damiani chiude il match. Il sogno playoff dei bianconeri continua. Sabato la sfida a Pescara - 22:38 - Nel prossimo turno dei playoff la Juventus Next Gen affronterà il Pescara. La squadra abruzzese avrà 2 risultati su 3 a favore. 90+8 - Finisce la partita 90+7 ...

Playoff, ecco chi ha passato il primo turno - playoff, ecco chi ha passato il primo turno - Si sono concluse tutte le gare valide per il primo turno dei playoff che, come noto, erano in partita unica. Ecco tutti i risultati con in neretto le squadre che accedono al secondo turno, da sottolin ...