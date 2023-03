Lady Gaga diventa Harley Quinn in Joker: i primi scatti dal set (Di lunedì 27 marzo 2023) La cantante sta dimostrando di essere sempre più un'artista a 360 gradi ed è attualmente sul set a New York nel film in cui veste i panni dell'innamorata di Joker, che lo libera dal manicomio. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 27 marzo 2023) La cantante sta dimostrando di essere sempre più un'artista a 360 gradi ed è attualmente sul set a New York nel film in cui veste i panni dell'innamorata di, che lo libera dal manicomio. L'articolo proviene da DireDonna.

