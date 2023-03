(Di lunedì 27 marzo 2023) Si fa sempre più complicata per l'laper inserire una deroga ainel regolamento sullo stop alleinquinanti in Europa. Domani i ministri dei Trasporti dell'Unione europea potrebbero dare il via libera...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Chi sta giocando una partita coraggiosa è #Macron, che sta facendo una riforma giusta e sacrosanta… - Creppe93 : RT @TitanACM: Quando finirà questa narrativa in malafede sulle catapulte di Pioli? Qualunque squadra con un portiere con i piedi da centroc… - Dome689 : RT @fanpage: Nelle prossime settimane il governo dovrà decidere il destino delle grandi partecipate: nella maggioranza la partita è aperta,… - fanpage : Nelle prossime settimane il governo dovrà decidere il destino delle grandi partecipate: nella maggioranza la partit… - GreenMidnight1 : @VolCasciavit C'è un discorso più ampio da fare secondo me. Che tipo di calcio vogliamo proporre? Lanci lunghi e lo… -

... gli obiettivi del PNRR sono raggiungibilirinnovabili, nel 2022 sono stati realizzati oltre ... Equita SIM conferma il buy Lanomine dovrebbe concludersi nelle prossime settimane con la ...... ora ministro del Governo Meloni , ha puntualizzato come il processoplusvalenze , che ha ... Queste le parole di Abodi:' Non bisogna trasformare il processo penale e sportivo quasi in una...... "Non si può dire di aver trovato l'uomo giusto dopo unae mezzo, quando c'è Immobile che ... E ancora: "Ci sta puntareseconde generazioni, anche perchè se i giocatori non ci sono non è ...

La partita sulle auto è (quasi) chiusa, l'Italia non strappa l'ok ai biocarburanti EuropaToday

La sorella, anche lei in aula in Corte d'Assise a Milano e con una maglietta addosso con stampata la foto della nipote, e la madre della 37enne, nonna della piccola, saranno parti civili nel processo ...In quella data verranno discusse tra l'altro le costituzioni come parti civili delle cosiddette "persone offese ... per valutarne l'ammissibilità. Sul procedimento pende soprattutto la spada di ...