Gli universitari italiani? Stressati!

(Di venerdì 10 maggio 2024)dall’esposizione continua (causa social), preoccupati per il futuro del mondo, schiacciati dal caro vita, chiusi in loro stessi e nel lavoro più interessati al work life balance che ai guadagni. Ecco come sono glioggi. Ci ha aiutato a capire e a dipingere l’identikit della nuova generazione negli ateneiLeonardo D'Onofrio, Ceo e cofondatore (con Francesco Brocca) di University Network, una startup che connette studenti, imprese e Università. Nata nel 2015 all’Università Statale di Milano, oggi conta una community di oltre 1 milione die torna quest’anno (10 e 11 maggio) con il Festivalo: due giornate di incontri e workshop dedicato a studenti e aziende per ispirarsi, conoscersi, formarsi e parlarsi. Un milione di, ...

In carcere l’isolamento è usato eccessivamente: oltre il 10% dei suicidi avviene in quelle celle - In carcere l’isolamento è usato eccessivamente: oltre il 10% dei suicidi avviene in quelle celle - Lo scorso marzo un giovane di 28 anni con problemi di tossicodipendenza, marchigiano di origine ma in carcere a Parma, si è appeso a un lenzuolo in una cella di isolamento. Solo, dentro quel baratro d ...

Billari (Bocconi): "Le aziende familiari diano l'esempio" - Billari (Bocconi): "Le aziende familiari diano l'esempio" - In Italia lavora solo il 42% delle donne con figli minori, mentre gli uomini riescono comunque a combinare lavoro e famiglia. Questo dipende anche dalle aziende, quindi anche dalle aziende familiari”.

Aerei: cresce in Italia interesse per trasporto con idrovolanti - Aerei: cresce in Italia interesse per trasporto con idrovolanti - Cresce in Italia l’interesse per il trasporto-passeggeri con idrovolanti. Si stanno infatti moltiplicando nuove iniziative in questo settore dell’aviazione commerciale, come la progettazione di innova ...