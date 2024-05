Eurovision - fischi e urla contro l’artista | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 10 maggio 2024) Programmi tv., durante la semifinale il pubblico presente alla Malmo Arena ha ricoperto di insulti euna delle artiste in gara. Scopriamo insieme che cosa èe tutti i dettagli di questa triste vicenda.Leggi anche: Angelina Mango all’, tutto sull’esibizione: ha lasciato senza parole Leggi anche: “XFactor”, rivoluzione totale aspettando (forse) Amadeus: tutti i silurati, c’è anche Fedez Eurovison, scandalo dopo l’esibizione di Angelina Mango La notte della semifinale dell’Song Contest 2024 si è trasformata in un eventoverso e pieno di tensione, quando il pubblico ha reagito conpoco dopo l’esibizione di Angelina Mango. Se prendiamo come punto di riferimento la ...