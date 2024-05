Giulia Innocenzi a TPI | Vi racconto il lato oscuro dell’industria della carne - tra lobby e politica

(Di venerdì 10 maggio 2024) La giornalistaci accompagna in un viaggio investigativo attraverso l’Europa per svelare cosa si nasconde dietro i sussidi europei che destiniamo agli allevamenti intensivi. Un lavoro durato cinque anni, che evidenzia per la prima volta come laeuropea sia di fatto al servizio di alcune, senza alcuno scrupolo sulla tutelasalute dei cittadini e dei diritti degli animali. Il suo docu-film Food For Profit, realizzato insieme al collega Pablo D’Ambrosi, è stato proiettato in anteprima internazionale a Bruxelles presso il Parlamento europeo lo scorso 22 febbraio, e ora sugli schermi dei cinema di molte città d’Italia. Qual è la tua storia? Quando hai iniziato a occuparti di questi temi?«Ho iniziato a trattare questi temi ...

