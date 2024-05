Incidente sull’A30 | tir sbatte contro guardrail

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nella serata di ieri, intorno alle 19, sull’autostrada A30, tra il territorio di Baronissi e Mercato San Severino, un autocarro che trasportava mangimi per animali è uscito di corsia e si è ribaltato riversando gasolio sulla carreggiata. Immediatamente, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di Mercato San Severino per mettere in sicurezza il mezzo e riportarlo correttamente sulla sede stradale. Fortunatamente illesi il conducente e le altre persone coinvolte. Sul posto anche il 118 e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Segui ZON.IT su Google News.