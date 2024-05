Quattro studenti di Granada in Erasmus al Palazzetto del Nuoto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Arezzo, 10 maggio 2024 – Ildelparla spagnolo. L’impianto cittadino ha accoltoragazzi tra i diciassette e i diciotto anni provenienti dache, fino al mese di giugno, vivranno ad Arezzo per un progettodove alterneranno attività scolastiche e esperienze di formazione professionale. I giovanistanno collaborando con gli istruttori e con il personale della Chimeracon l’obiettivo di acquisire competenze concrete in diversi ambiti operativi, di conoscere meglio la lingua italiana e di stimolare una reciproca conoscenza anche con gli atleti e le atlete della stessa società aretina. L’ospitalità dei ragazzi inrappresenta ormai una tradizione per ildel ...

