Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 7 maggio 2024) Enricoleinal Tg del La 7 di martedì 7 maggio. Loconper essere andato troppo lungo con il tg prende una piega clamorosa e si trasforma in unocon i vertici della Tv di Urbano Cairo, tacciati di essere rimasti per tutto il giorno in un "assordante silenzio" anziché pr...