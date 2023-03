Il M5S all’attacco | “No ai tagli alla scuola per l’assistenza dei rifugiati ucraini Si reperiscano le risorse altrove”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Il M5S all’attacco: “No ai tagli alla scuola per l’assistenza dei rifugiati ucraini. Si reperiscano le risorse altr… - Andrewetrusco : RT @LaNotiziaTweet: 'La scuola pubblica è sotto attacco'. Il M5S incontra i sindacati e annuncia una mobilitazione contro i tagli del Gover… - clamar65 : RT @Hero9004: @modamanager @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadat… - laperlaneranera : RT @Hero9004: @modamanager @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadat… - riccardoweiss : RT @Hero9004: @modamanager @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadat… -

...Zevi che ha minacciato querela e gli avversari politici'...Zevi che ha minacciato querela e gli avversari politici. ...della commissione Giustizia della Camera ed esponente, Federico ......che ricalca pressoché integralmente quella già depositata dal,...collettivo non potrà mai scendere sotto i 9 euro lordi'ora. ...modo la contrattazione collettiva non subirebbe alcun. Al ...Le sue parole non sono piaciute alle opposizioni, Pd ein testa, che subito sono partite. "Non perché italiani ma perché partigiani, politici, ebrei, dissidenti - puntualizza Chiara ...