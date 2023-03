GF Vip, Sonia Bruganelli in studio con la schiena bloccata: “Mi è venuto il colpo della strega” (Di lunedì 27 marzo 2023) Parte la semifinale del GF Vip e subito Sonia Bruganelli ha detto che le è venuto il colpo della strega e ha la schiena bloccata L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 marzo 2023) Parte la semifinale del GF Vip e subitoha detto che le èile ha laL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : GF Vip, Sonia Bruganelli in studio con la schiena bloccata #gfvip - Vip___era : RT @thank_you_18: NO VABBE MA SONIA E ORIETTA CHE INSINUANO DUBBI A ORIANA VI GIURO DOVETE TENERMI #oriele - VaniaCo76677160 : Carissima Sonia sono impaziente non vedo l'ora di vederti e soprattutto mi mancheranno i tuoi magnifici interventi… - gf_vip_5 : Sonia: 'STASERA FAREMO IL DEVASTO IN STUDIO E IN CASA' ???????? Finalmente UNA GIOIA ?? #donnalisi #gfvip @SBruganelli… - redazionerumors : [Trending now] Scintille nella puntata del Gf Vip 7 tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi a proposito del look sfogg… -