Gf Vip 7, un ex Vippone duro contro le coppie che si sono formate quest'anno in Casa: "Il troppo stroppia! Vedo amore solo in…" (Di lunedì 27 marzo 2023) Antonio Zequila ha detto la sua sulle coppie nate nella settima edizione del Gf Vip. Ai microfoni di Turchesando, il programma di Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus, l'ex concorrente del Gf Vip 4 ha ammesso di seguire l'attuale edizione del reality show, riservando alcune critiche ai concorrenti. "Devo dire che quest'anno ho trovato che c'è il testosterone un po' alto, è un po' troppo e il troppo stroppia", ha sentenziato Zequila, poi commentando le tre coppie del programma. Queste coppie vanno avanti per creare più interesse. All'interno del Gf bisogna essere soli: quando c'è di mezzo la nomination l'amore viene messo da parte e questo non è amore. Vedo amore solo in Edoardo Tavassi e Micol ...

