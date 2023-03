Fabrizio Frizzi, il malore in diretta raccontato da lui (Di lunedì 27 marzo 2023) Fabrizio Frizzi raccontò il suo malore in diretta, a causa di un’ischemia cerebrale, avvenuto nell’ottobre 2017, durante le riprese del programma L’Eredità. in un’intervista rilasciata al Corriere poche settimane prima della sua morte. “Sono precipitato in un abisso, ma per fortuna ero in uno studio tv! Gli autori, sempre molto attenti a monitorare la macchina in ogni dettaglio, si sono accorti prima di me di quello che mi stava succedendo. Se mi fosse capitato in altro momento non so come sarebbe finita“. In quella stessa intervista al Corriere della Sera, Frizzi escludeva la possibilità del malore come conseguenza dei ritmi di lavoro, ma ammetteva che questi segnali dovevano essere presi in considerazione: “L’età avanza e occorre stare attenti ai sintomi, sono segnali importanti che ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 27 marzo 2023)raccontò il suoin, a causa di un’ischemia cerebrale, avvenuto nell’ottobre 2017, durante le riprese del programma L’Eredità. in un’intervista rilasciata al Corriere poche settimane prima della sua morte. “Sono precipitato in un abisso, ma per fortuna ero in uno studio tv! Gli autori, sempre molto attenti a monitorare la macchina in ogni dettaglio, si sono accorti prima di me di quello che mi stava succedendo. Se mi fosse capitato in altro momento non so come sarebbe finita“. In quella stessa intervista al Corriere della Sera,escludeva la possibilità delcome conseguenza dei ritmi di lavoro, ma ammetteva che questi segnali dovevano essere presi in considerazione: “L’età avanza e occorre stare attenti ai sintomi, sono segnali importanti che ...

