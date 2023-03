Conte torna in Italia? L’Inter è la favorita (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo l’esonero dal Tottenham, Antonio Conte potrebbe tornare su una panchina della Serie A: L’Inter è la favorita per il ritorno del tecnico Dopo essere stato esonerato dal Tottenham Antonio Conte ha intenzione di ritornare in Italia, ma quante possibilità ci sono di rivederlo di nuovo alL’Inter dopo due anni dalla separazione? Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i nerazzurri rimangono sempre i favoriti rispetto alla Juventus, ma le trattative devono ancora prendere una misura tanto precisa alla vigilia di quella che sarà la prossima stagione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo l’esonero dal Tottenham, Antoniopotrebbere su una panchina della Serie A:è laper il ritorno del tecnico Dopo essere stato esonerato dal Tottenham Antonioha intenzione di rire in, ma quante possibilità ci sono di rivederlo di nuovo aldopo due anni dalla separazione? Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i nerazzurri rimangono sempre i favoriti rispetto alla Juventus, ma le trattative devono ancora prendere una misura tanto precisa alla vigilia di quella che sarà la prossima stagione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleInter910 : @cavmar2000 secondo me perché torna conte, sono serio eh, lo voleva al tottenham - jumptarvo : RT @FrankDeSboer: De Vrij con fricchettone non voleva rinnovare, appena ha saputo che torna Conte va a firmare col sangue Ci sono le Ca-te… - Zelgadis265 : @BullaInterista De Vrij lo rinnoverei solo se torna Conte, ma qui mi sembra si vada a caso fino a prossimo mercato,… - FrankDeSboer : De Vrij con fricchettone non voleva rinnovare, appena ha saputo che torna Conte va a firmare col sangue Ci sono le Ca-te-go-ri-e - heyjude_90 : @MarcoP17101993 @PandArancio Ora torna Conte e torna ad essere un giocatore di calcio ?? -