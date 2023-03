Cinque pianeti allineati accanto alla Luna lunedì 27 marzo 2023: ecco quando sono visibili (Di lunedì 27 marzo 2023) Il cielo stasera ci regalerà uno spettacolo inedito: saranno visibili Cinque pianeti. Se Marte, Venere e Giove saranno più brillanti e quindi individuabili a occhio nudo, Urano e Mercurio, invece, saranno meno evidenti, ma sarà possibili vederli con l’aiuto del binocolo. Tutti, insieme alla Luna crescente, concederanno uno spettacolo unico. Appuntamento per tutti gli appassionati è al tramonto. L’appuntamento è al tramonto Con il calare del sole basta rivolgere lo sguardo verso ovest e, se non ci saranno nuvole, sarà possibile assistere alla parata dei pianeti. Per i meno esperti bisogna ricordare che il pianeta rosso è Marte ed è quello più distante da noi; dal colore verdastro, invece, Urano, ma per vederlo non dimenticate di prendere un cannocchiale; Venere sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) Il cielo stasera ci regalerà uno spettacolo inedito: saranno. Se Marte, Venere e Giove saranno più brillanti e quindi individuabili a occhio nudo, Urano e Mercurio, invece, saranno meno evidenti, ma sarà possibili vederli con l’aiuto del binocolo. Tutti, insiemecrescente, concederanno uno spettacolo unico. Appuntamento per tutti gli appassionati è al tramonto. L’appuntamento è al tramonto Con il calare del sole basta rivolgere lo sguardo verso ovest e, se non ci saranno nuvole, sarà possibile assistereparata dei. Per i meno esperti bisogna ricordare che il pianeta rosso è Marte ed è quello più distante da noi; dal colore verdastro, invece, Urano, ma per vederlo non dimenticate di prendere un cannocchiale; Venere sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il cielo dà spettacolo con l'allineamento di cinque pianeti, visibile al completo a partire dalla sera del 27 marzo… - LaStampa : Cinque pianeti allineati: domani la straordiaria 'parata' in cielo. Come e quando vedere lo spettacolo - RaiNews : Marte, Urano, Venere, Giove e Mercurio saranno osservabili al tramonto, meteo permettendo, in direzione ovest - CorriereCitta : Cinque pianeti allineati accanto alla Luna lunedì 27 marzo 2023: ecco quando sono visibili - aperegina61 : RT @Adnkronos: Il cielo dà spettacol: l'allineamento di cinque pianeti sarà visibile a occhio nudo a partire da stasera, lunedì #27marzo.… -