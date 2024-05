2 Maggio 2024 – Usa - duemila studenti americani arrestati nelle proteste filopalestinesi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sono almeno 2mila le persone arrestate a seguito dellefilo palestinesi delle ultime settimane nei campus universitari Usa. A rilevarlo un conteggio effettuato dall’Associated Press. Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “xenofobo” lo stretto alleato degli Stati Uniti, il Giappone, durante una raccolta di fondi a Washington. Il Presidente ha fatto l’osservazione, sostenendo che il Giappone, insieme a India, Russia e Cina, otterrebbero risultati migliori dal punto di vista economico se i Paesi abbracciasserormente l’immigrazione L’assemblea nazionale (An) dell’Ecuador ha approvato una legge sul controllo dello spazio aereo. L’iniziativa “si pone l’obiettivo di prevenire e controllare tutte le attività illecite commesse nello spazio aereo sovrastante terrestre, marittimo e insulare, in coordinamento con le istituzioni ...

Il governo guarda da vicino le Proteste che continuano a diffondersi tra le università italiana in segno di protesta per la guerra a Gaza (TUTTE LE NEWS LIVE): il 13 maggio si riunirà il Comitato per l'ordine e la sicurezza con la ministra per ...

Amsterdam, proteste per Gaza: sgomberato un presidio in Università, 125 arresti - Amsterdam, proteste per Gaza: sgomberato un presidio in Università, 125 arresti - Le forze dell'ordine hanno affermato che la loro azione si è resa "necessaria per ristabilire l'ordine", dopo che le proteste "erano diventate violente". Alcuni video mostrano gli agenti che ...

