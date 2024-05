Zanetti Lautaro si può stare tranquilli

(Di martedì 7 maggio 2024) Javier, vicepresidente dell’Inter, è stato ospite di ‘Supertele’ su DAZN e ha parlato a tutto campo: le sue dichiarazioni. COSA RESTA DELLA FESTA SCUDETTO – “Resta la felicità dei tifosi innanzitutto e il percorso fatto dall’inizio alla vittoria del campionato. Inzaghi e i suoi hanno fatto un grandissimo lavoro, consapevoli di essere forti, ma doveva essere dimostrato sul campo e l’Inter ha dimostrato con personalità e gioco di essere la più forte”. INZAGHI ERA IN BILICO? – “Da parte nostra no, ma c’è stato un momento di difficoltà. I risultati, soprattutto in campionato, non arrivavano”. – “Essere arrivati in finale era un grande traguardo. Poi il Manchester City era favorito, si diceva che avrebbe vinto facilmente. Poi vista la partita rimane il rammarico perché si poteva anche vincere. Da quella gara siamo usciti con la consapevolezza di essere una ...

