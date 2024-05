L’ultimo ballo del Picchio col Pisa Vincere è d’obbligo - forse non basta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) Ascoli adesso è durissima. Gli uomini di Carrera venerdì sera dovranno per forzanel confronto che li vedrà sfidare ilin casa (avvio alle 20.30).delsarà una gara dove in campo ci si giocherà la vita o la morte. Infatti, alla luce dei risultati ottenuti dalle avversarie nella delicatissima corsa per la salvezza, ai bianconeri potrebbe addirittura nonre più neanche il successo. Portare a casa i tre punti infatti si rivelerebbe vano qualora anche Bari e Ternana dovessero ottenere lo stesso esito. La classifica resta drammatica e l’Ascoli è tornato di nuovo ad essere la terza potenziale candidata alla retrocessione diretta in serie C. Gli umbri, grazie al successo conquistato con il Catanzaro (1-0) hanno aumentato il vantaggio sul club di ...