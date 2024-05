Il pranzo dei pionieri Si riunisce la mitica rosa del 1984 Con Dotti per la prima volta in C2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) FORMIGINE Si sono ritrovati domenica alla ‘Palazzina’ di Formigine, esattamente 40 anni dopo un’impresa storica. Parliamo dei protagonisti del Sassuolo che il 5 maggio delfesteggiò lapromozione in C2 dei neroverdi. L’era Mapei arriverà un paio di decenni dopo, ma l’impresa firmata dal gruppo allenato da Aurelioe dal suo ‘secondo’ Franco Martinelli (il presidente era Gilberto Prati, i vice Lauro Silvestrini e Celsino Roncaglia) resta, appunto, storica, perché mai il calcio neroverde era arrivato tra i ‘Pro’, e ci arrivò con una squadra di dilettanti prestati al pallone dei professionisti. Un miracolo sportivo – per dare un’idea ci si allenava la sera – che il gruppo che l’ha firmato non ha dimenticato, come non lo hanno dimenticato tanti tifosi del Sassuolo.