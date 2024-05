WWE | AJ Styles esce dal personaggio e ringrazia il pubblico francese per il suo coro

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 7 maggio 2024) Uno dei momenti più divertenti e folli del Premium Live Event della WWE di questo sabato a Lione, in Francia è stato certamente il particolareche illocale ha dedicato ad AJ. Un allegro cantare che ha un po’ messo in discussione il clima teso del match ma che ha fatto sorridere tutti, incluso evidentemente il destinatario di quella cantilena. Anche i cattivi hanno un cuore Su Twitter il Phenomenal One ha scritto: “Non ero sicuro di commentare, essendo un cattivo e tutto il resto, ma… Lione, Francia. IL EST VRAIMENT, IL EST VRAIMENT, IL EST VRAIMENT PHÉNOMÉNAL LALALA”. Il tutto accompagnato dalla clip della presentazione dello sfidante in cui ilha cominciato ad intonare quelle parole, cosa che ha poi ripetuto per tutto il match. pic.twitter.com/ZOOIdnxDVbWasn’t sure if I ...