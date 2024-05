Salvini contro le auto elettriche

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Matteonon ci sta a dare in pasto ai cinesi, un’industria, quella dell’motive, che ha profonde radici in Italia. Così in occasione della presentazione del Salone dell’di Torino, in programma dal 13 al 15 settembre, Matteoè intervenuto duramente con le. Un discorso acceso ma anche estremamente lungimirante,