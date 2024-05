I baby scaldano i motori Al via le fasi finali dei tornei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) Va in archivio con due successi e un pareggio il week end delle squadre giovanili del Cesena Calcio. La Primavera, che aveva conquistato la promozione con largo anticipo il 20 aprile, battendo il Bari e distanziando e rendendosi irraggiungibile dal Benevento, sabato ha pareggiato in casa contro la Virtus Entella: 1-1 con gol di Coveri. Ora la formazione di Campedelli affronterà l’ultima gara contro la Salernitana. L’Under 17 invece ha chiuso al secondo posto a pari punti con il Vicenza – 68 - dopo il successo contro l’Arzignano: sono andati in gol Fabbri, Galvagno, Gori e Sanaj. Ora la squadra di Tamburini affronterà il Sestri Levante agli ottavi di finale, con la gara di andata prevista il 19 maggio in trasferta, mentre il ritorno si giocherà in casa il 26. L’Under 16, dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone, si prepara a giocare i quarti di finale della fase ...