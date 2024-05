Milena Santirocco - tutta la storia | due appuntamenti con l’esorcist - debiti e il finto rapimento

(Di martedì 7 maggio 2024)è la 54enne insegnante di danza e fitness di Lanciano, di cui nei giorni scorsi si erano perse le tracce in Abruzzo. Poi, dopo il suo ritrovamento, ha confessato alla polizia di essersi inventata tutto. Al prete esorcista che frequentava aveva invece raccontato di “oggetti malefici” in palestra.Leggi anche:shock: “Non sono stata rapita, volevo uccidermi” Tutti i misteri della scomparsa diDopo sei giorni passati a girovagare in modo assurdo,si è presentata con i vestiti bagnati in un bar di Castel Volturno, vicino Caserta, raccontando di essere stata rapita da due uomini incappucciati che volevano ucciderla. Poi il giorno dopo è crollata e ha ammesso: “Mi sono inventata ...

