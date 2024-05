FOCUS Pietrangeli out - ma recupera Gigli Riecco i bomber

(Di martedì 7 maggio 2024)sì,no. Questo il verdetto finale dell’infermeria, a poche ore dalla gara con il Gubbio di questa sera.ha smaltito in fretta il problema alla caviglia che, proprio contro il Gubbio la settimana scorsa, si era procurato. Mentre il guaio muscolare diè più ostico di quanto previsto. Quindi, a mettersi al fianco di Gorelli questa sera sarà. Ballottaggio sulla corsia destra, restando in difesa, tra Tofanari e Megelaitis. In mezzo al campo è ipotizzabile il ritorno dal primo minuto anche di Sala, oltre a Langella. E là davanti. Spazio a Lamesta e Morra, che hanno appena scontato una giornata di squalifica e con loro potrebbe esserci Malagrida, completamente ristabilito dopo l’infortunio. Malagrida che, ...

