Accuse di razzismo a L’Isola! Filmati di Rosanna contro Khady? Vladimir Luxuria rivela la verità

Isola dei Famosi, la puntata del 6 maggio: eliminata Marina Suma, cast diviso in due squadre - Isola dei Famosi, la puntata del 6 maggio: eliminata Marina Suma, cast diviso in due squadre - Isola dei Famosi 6 maggio. I concorrenti hanno mandato al televoto rosanna, Samuel e Artur, quest'ultimo scelto dalla leader Greta.

Isola dei Famosi, top e flop: Bruganelli (sempre) di parte, Bastianich aperto, Rosanna polemica - Isola dei Famosi, top e flop: Bruganelli (sempre) di parte, Bastianich aperto, rosanna polemica - ha messo in chiaro che razzismo e insinuazioni su tresche – in questo caso – tra naufraghi che hanno una famiglia a casa non sono minimamente accettati (insomma, ha fulminato rosanna per aver detto ...

Isola, Khady ritratta le accuse di razzismo contro Rosanna. Luxuria: «Non esistono filmati. Chiudiamola qui» - Isola, Khady ritratta le accuse di razzismo contro rosanna. Luxuria: «Non esistono filmati. Chiudiamola qui» - Nella scorsa puntata Khady Gueye aveva tacciato di razzismo rosanna Lodi. Accuse pesanti su cui Vladimir Luxuria ha deciso di fare chiarezza in diretta durante le nomination dell'Isola dei ...