Tiro a segno - Coppa del Mondo Baku 2024 | Yang Jiin vince eguagliando il record del mondo nella pistola sportiva

Ai piedi del podio. Danilo Dennis Sollazzo ha conquista to la quarta posizione nella carabina 10 m maschile, gara che ha aperto la quarta giornata di competizioni alla tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in fase di svolgimento a ...

La finale del trap maschile della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian, non vede azzurri giungere tra i primi sei. Il migliore degli italiani è Valerio Grazini, 12°, mentre il successo va all’australiano James ...