E' stato arrestato a Lione il 21enne italiano , Teima Sohaib, sospettato per l'omicidio della ragazza , con la quale probabilmente aveva una relazione sentimentale, trovata morta nei boschi vicino ad Aosta . Il giovane è già a processo per atti di ...

Femminicidio di Aosta , fermato a Lione un 21enne italiano . La vittima è Auriane Nathalie Laisne, 22enne francese È stato arrestato a Lione il presunto omicida di Auriane Nathalie Laisne, la 22enne francese trovata morta venerdì scorso in un’ex ...

Il 21enne italiano Xavier Granci morto a Vienna, la polizia: “Morte accidentale dopo caduta da 10 metri” - Il 21enne italiano Xavier Granci morto a Vienna, la polizia: “Morte accidentale dopo caduta da 10 metri” - Secondo la polizia di Vienna, il 21enne italiano Xavier Granci sarebbe morto in seguito a una caduta accidentale da 10 metri di altezza ...

Picchiato da un gruppo di ragazzi nella notte, grave un 21enne - Picchiato da un gruppo di ragazzi nella notte, grave un 21enne - Per questo ora un 21enne milanese è ricoverato in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe litigato pochi minuti prima con un coetaneo, sferrandogli un pugno al volto.

Si trasferisce a Vienna per lavorare, il 21enne Xavier Granci trovato senza vita: si indaga sul decesso - Si trasferisce a Vienna per lavorare, il 21enne Xavier Granci trovato senza vita: si indaga sul decesso - Xavier Granci, giovane 21enne di Piobbico, è stato trovato morto nelle prime ore della mattinata di sabato a Vienna. Il ragazzo era partito pochi mesi fa per trasferirsi a Vienna e cercare lavoro dopo ...