Carminati ora rischia di tornare in cella | sospesi i servizi sociali - no del Procuratore

(Di martedì 7 maggio 2024) Nienteper Massimoche oradi dover rientrare in carcere. Un nuovo colpo di scena piomba all'improvviso sull'infinito procedimento «Mondo di Mezzo», meglio noto con il nome di «Mafia Capitale». Lo scorso aprile la vicenda sembrava avviata finalmente alla conclusione con la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma di affidare «er cecato» aiper scontare il residuo della pena. Ilgenerale Salvatore Vitello ha però impugnato la decisione del Tribunale che ha così sospeso l'affidamento in attesa della pronuncia della Cassazione. Gli ermellini potranno dunque confermare la decisione del Tribunale oppure ribaltare la sentenza. Se si verificasse quest'ultima ipotesi persi ...

