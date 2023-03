Basket femminile, il sorteggio dei Mondiali Under 19. Italia nel girone C con Giappone, Lituania e Brasile (Di lunedì 27 marzo 2023) Quest’oggi è andata in scena la cerimonia di sorteggio dei prossimi Campionati Mondiali Under 19 di Basket femminile, in programma a Madrid dal 15 al 23 luglio 2023. Tra le sedici squadre partecipanti c’è anche l’Italia di coach Luca Andreoli, che andrà a caccia di un buon risultato con il sogno di arrivare fino in fondo e conquistare una medaglia. Le azzurre, inserite in seconda fascia, sono state collocate nel gruppo C insieme a Giappone, Lituania e Brasile. Agli ottavi di finale ci sarà poi l’incrocio con una delle formazioni del girone D, composto da Egitto, Canada, Cina e Repubblica Ceca. Il team italico farà il suo debutto nel torneo il 15 luglio contro il Giappone, per poi tornare in campo il 16 ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Quest’oggi è andata in scena la cerimonia didei prossimi Campionati19 di, in programma a Madrid dal 15 al 23 luglio 2023. Tra le sedici squadre partecipanti c’è anche l’di coach Luca Andreoli, che andrà a caccia di un buon risultato con il sogno di arrivare fino in fondo e conquistare una medaglia. Le azzurre, inserite in seconda fascia, sono state collocate nel gruppo C insieme a. Agli ottavi di finale ci sarà poi l’incrocio con una delle formazioni delD, composto da Egitto, Canada, Cina e Repubblica Ceca. Il team italico farà il suo debutto nel torneo il 15 luglio contro il, per poi tornare in campo il 16 ...

