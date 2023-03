Ucraina, ultime notizie. Armi all'Ucraina, Putin: superate linee rosse. Nato: retorica nucleare russa irresponsabile (Di domenica 26 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin considera che l’Occidente abbia oltrepassato tutte le linee rosse e persino quelle rosso più scuro fornendo Armi a Kiev. Putin considera i Paesi occidentali ’istigatori e mandanti’ del conflitto in Ucraina. La Russia tiene Minsk come “ostaggio nucleare”, accusa Kiev dopo l’annuncio del presidente russo Putin di voler dispiegare Armi nucleari tattiche in Bielorussia. Mossa che per gli ucraini rappresenta “un passo verso la destabilizzazione interna del Paese”. Putin ha avvertito che la Russia ha già consegNato a Minsk il sistema missilistico Iskander, ed ha inoltre annunciato che produrrà oltre 1.600 carri armati entro un anno. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 26 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirconsidera che l’Occidente abbia oltrepassato tutte lee persino quelle rosso più scuro fornendoa Kiev.considera i Paesi occidentali ’istigatori e mandanti’ del conflitto in. La Russia tiene Minsk come “ostaggio”, accusa Kiev dopo l’annuncio del presidente russodi voler dispiegarenucleari tattiche in Bielorussia. Mossa che per gli ucraini rappresenta “un passo verso la destabilizzazione interna del Paese”.ha avvertito che la Russia ha già consega Minsk il sistema missilistico Iskander, ed ha inoltre annunciato che produrrà oltre 1.600 carri armati entro un anno.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Mosca avvia campagna per arruolare nuovi soldati. ??? #Putin annuncia impiego armi nucl… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - nelloscavo : Le ultime informazioni sulla madre di Sasha risalgono alla fine dell’estate scorsa, quando si è appreso che era det… - PaoloCaioni : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. #Mosca avvia campagna per arruolare nuovi soldati. ??? #Putin annuncia impiego armi nucleari tatt… - relazionando : Ucraina ultime notizie. Putin: Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia @sole24ore… -