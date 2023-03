Manchester City, pazzo rinnovo per Haaland: pronti 30 milioni all’anno! (Di domenica 26 marzo 2023) Il Manchester City lavora per blindare Erling Haaland con un super rinnovo: per il norvegese pronti 30 milioni all’anno Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester City vuole immediatamente respingere le voci su un possibile assalto del Real per Erling Haaland. Il club inglese sarebbe infatti pronto ad anticipare il rinnovo del bomber norvegese, blindandolo con cifre fuori di testa: si parla di ben 30 milioni di sterline all’anno per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Illavora per blindare Erlingcon un super: per il norvegese30all’anno Secondo quanto riportato dal Sun, ilvuole immediatamente respingere le voci su un possibile assalto del Real per Erling. Il club inglese sarebbe infatti pronto ad anticipare ildel bomber norvegese, blindandolo con cifre fuori di testa: si parla di ben 30di sterline all’anno per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Manchester City, pazzo rinnovo per Haaland: pronti 30 milioni all'anno! Il Manchester City lavora per blindare Erling Haaland con un super rinnovo: per il norvegese pronti 30 milioni all'anno Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester City vuole immediatamente respingere le voci su un possibile assalto del Real per Erling Haaland. Il club inglese sarebbe infatti pronto ad anticipare il rinnovo del bomber norvegese, blindandolo con cifre fuori di testa: si parla di ben 30 milioni di sterline all'anno per lui.