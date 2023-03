Ilary Blasi e Bastian insieme al concerto dei Maneskin | i cori scatenati | poi l’incontro con Damiano nel backstage – VIDEO

(Di domenica 26 marzo 2023) C’erano anchee il suo nuovo fidanzatotra i centinaia di spettatori che sabato sera si sono radunati al Palazzo dello Sport di Roma per ildei. La conduttrice e l’imprenditore svizzero hanno raccontato la serata sui social, tra canti e ballial ritmo delle canzoni rock del gruppo e incursioni nel. La coppia è apparsa più affiatata che mai e, al termine dell’esibizione, hanno raggiunto la band dietro le quinte per un selfieal frontmanDavid. Neanche a dirlo, le immagini sono diventate subito virali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 45acpjoe : RT @__Pam__de: Solidarietà a Ilary Blasi che oggi dovrà cambiare l'ora su tutti i Rolex #oralegale - francescomila18 : RT @__Pam__de: Solidarietà a Ilary Blasi che oggi dovrà cambiare l'ora su tutti i Rolex #oralegale - CogneJacopo : RT @__Pam__de: Solidarietà a Ilary Blasi che oggi dovrà cambiare l'ora su tutti i Rolex #oralegale - Valeria_Metta : RT @__Pam__de: Solidarietà a Ilary Blasi che oggi dovrà cambiare l'ora su tutti i Rolex #oralegale - vienidame23 : RT @__Pam__de: Solidarietà a Ilary Blasi che oggi dovrà cambiare l'ora su tutti i Rolex #oralegale -

Ecco l'ultimo video pubblicato dasul suo profilo Instagram. La conduttrice al concerto dei Maneskin con il nuovo compagno Bastian ...Rivedremo dunqueal timone dello show di sopravvivenza: il cast non è ancora stato rivelato del tutto, ma il nome di Cristina Scuccia ha scatenato diverse polemiche. Non ultima, infatti, ...ROMA - Una serata straordinaria.Blasy ha perso ogni freno inibitorio insieme al suo nuovo compagno Bastian. L'occasione è stata l'attesissimo concerto dei Maneskin. Laha ballato per tutta la performance del gruppo ...

Ilary Blasi e Bastian scatenati dai Maneskin: nel post un cuore a Dagospia (con la moglie, qualche fila più indietro) Corriere Roma

Ilary Blasi è una fan dei Maneskin e, poche ore fa, ha approfittato del concerto che la band ha tenuto al Palazzo dello Sport a Roma per raggiungerli insieme al compagno Bastian Muller. La conduttrice ...Ilary Blasi sulla neve con Bastian Muller, lui è erede di una famiglia di costruttori Il settimanale Chi pubblica le foto di Ilary Blasi in vacanza a Saint Moritz con Bastian Muller, il fidanzato ...