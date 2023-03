"Sono stati degli anni folli": dopo Sanremo... la confessione di Diodato (Di sabato 25 marzo 2023) Non voleva fare un concept album, ma in realtà l'ha fatto. Diodato al centro, il vuoto attorno, riempito dalla musica chiamata a racchiudere tutte le altre presenze. Così speciale, titolo del disco uscito oggi in tutti i negozi e gli store digitali, è davvero il primo album a rappresentare senza paura la tetra atmosfera del lockdown. «Spero venga fuori tutta l'umanità che ho voluto racchiudere dentro». Un album che canta la solitudine e al tempo stesso il bisogno dell'altro. Che Diodato condensa in due struggenti canzoni d'amore come Ormai non c'eri che tu e Vieni a ridere di me, ultima delle dieci tracce che Sono come istantanee di esteriorità e interiorità nel contempo che Diodato ci offre con semplicità e maestria; ora sottraendo ora aggiungendo voci e suoni racchiusi: quel tanto che basta a rendere percepibili echi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Non voleva fare un concept album, ma in realtà l'ha fatto.al centro, il vuoto attorno, riempito dalla musica chiamata a racchiudere tutte le altre presenze. Così speciale, titolo del disco uscito oggi in tutti i negozi e gli store digitali, è davvero il primo album a rappresentare senza paura la tetra atmosfera del lockdown. «Spero venga fuori tutta l'umanità che ho voluto racchiudere dentro». Un album che canta la solitudine e al tempo stesso il bisogno dell'altro. Checondensa in due struggenti canzoni d'amore come Ormai non c'eri che tu e Vieni a ridere di me, ultima delle dieci tracce checome istantanee di esteriorità e interiorità nel contempo checi offre con semplicità e maestria; ora sottraendo ora aggiungendo voci e suoni racchiusi: quel tanto che basta a rendere percepibili echi ...

