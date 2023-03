Sarah Altobello nuova tronista di Uomini e Donne? L’appello a Maria De Filippi (Di sabato 25 marzo 2023) Sarah Altobello, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello VIP 7, è tornata alla ribalta dei media dopo aver parlato del giornalista Attilio Romita. In un’intervista a Casa Chi, la showgirl pugliese ha rivelato di non essere stata invitata al matrimonio tra Romita e la sua compagna Mimma, nonostante avesse pensato di aver trovato una bella amicizia con il giornalista all’interno della Casa del GF VIP. Tuttavia, ha espresso il suo disappunto riguardo alla mancanza di invito, aggiungendo che il signor Romita ha anche tolto un “segui” dalla sua pagina Instagram. Uomini e Donne, Sarah Altobello e le parole per Maria De Filippi Inoltre, la Altobello ha parlato della sua esperienza nel reality show e ha svelato di aver ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 marzo 2023), ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello VIP 7, è tornata alla ribalta dei media dopo aver parlato del giornalista Attilio Romita. In un’intervista a Casa Chi, la showgirl pugliese ha rivelato di non essere stata invitata al matrimonio tra Romita e la sua compagna Mimma, nonostante avesse pensato di aver trovato una bella amicizia con il giornalista all’interno della Casa del GF VIP. Tuttavia, ha espresso il suo disappunto riguardo alla mancanza di invito, aggiungendo che il signor Romita ha anche tolto un “segui” dalla sua pagina Instagram.e le parole perDeInoltre, laha parlato della sua esperienza nel reality show e ha svelato di aver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Sarah Altobello dal Grande Fratello Vip, confessa di essere pronta al Trono over di Uomini e Donne, poi svela la ve… - luvkanthny : mi manca sarah altobello tantissimo …. - decadenzaera : sarah altobello sul trono è l’unica cosa che mi farebbe felice in questo momento - Iabetti : Immaginatevi Sarah Altobello al trono over che litiga con Armando e Gianni, diventa amica di Gemma e balla con Ricc… - CorriereCitta : Uomini e Donne, Sarah Altobello come dama del trono Over? Ultime news -