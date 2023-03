Roma-Cuadrado, i giallorossi pensano al colombiano per la fascia destra (Di sabato 25 marzo 2023) Il futuro di Cuadrado è lontano dalla Juventus e il colombiano nonostante abbia offerte dall’estero potrebbe restare in Italia Il futuro di Cuadrado è lontano dalla Juventus e il colombiano nonostante abbia offerte dall’estero potrebbe restare in Italia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sul colombiano sarebbero finiti gli occhi di Mourinho e la Roma per rinforzare la fascia destra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Il futuro diè lontano dalla Juventus e ilnonostante abbia offerte dall’estero potrebbe restare in Italia Il futuro diè lontano dalla Juventus e ilnonostante abbia offerte dall’estero potrebbe restare in Italia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sulsarebbero finiti gli occhi di Mourinho e laper rinforzare la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutto_CalcioNew : Calciomercato #Roma, idea #Cuadrado a parametro zero #tuttocalcionews #calcio - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #CalciomercatoRoma, a destra idea #Cuadrado se rimane #Mourinho #Calciomercato #ASRoma #ASR #Transfers https://… - Romagialloross4 : ??? #CalciomercatoRoma, a destra idea #Cuadrado se rimane #Mourinho #Calciomercato #ASRoma #ASR #Transfers - romanewseu : Tiago Pinto a lavoro per giugno: idea #Cuadrado per la fascia destra ?? - siamo_la_Roma : ?? #Mou, a destra idea #Cuadrado ?? Il colombiano ha già un'offerta dall'#AlNasrr ?? Ma vorrebbe rimanere in… -