Napoli | tre rinnovi in arrivo | De Laurentiis e Giuntoli pronti al nuovo ciclo

Il Napoli è pronto a far firmare il contratto di rinnovo a tre calciatori della sua rosa, così da evitare che possano andare via a parametro zero. La sospensione del campionato di Serie A porta riflessioni ancora più marcate, anche perché si riesce a ragionare meglio quando non c'è lo stress delle partite che inevitabilmente coinvolge anche i dirigenti. Ma l'area tecnica del Napoli ha dimostrato di non riposare mai, non è un caso se il colpo Kvaratskhelia fu chiuso a marzo scorso, quando non c'era alcuna finestra ufficiale di calciomercato attiva. rinnovi Napoli: le mosse di Giuntoli e De Laurentiis Le ultime novità sulle mosse della dirigenza della SSCN vengono date da Gazzetta dello Sport. In casa Napoli si pensa ai rinnovi di Rrahmani, Zielinski e ...

