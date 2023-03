Malta, Marcolini: «Mi aspetto un’Italia abbastanza diversa da quella con l’Inghilterra» (Di sabato 25 marzo 2023) Michele Marcolini, commissario tecnico di Malta, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Italia Michele Marcolini, commissario tecnico di Malta, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Italia. PAROLE – «Paragonare la gara contro l’Inghilterra a quella contro di noi è inutile, sono due gare completamente diverse. L’atteggiamento sarà molto più spregiudicato, mi aspetto un’Italia abbastanza diversa. E’ stata sconfitta, ma è sempre una delle squadre più forti del mondo e per noi è sempre un Everest da scalare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Michele, commissario tecnico di, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Italia Michele, commissario tecnico di, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Italia. PAROLE – «Paragonare la gara controcontro di noi è inutile, sono due gare completamente diverse. L’atteggiamento sarà molto più spregiudicato, mi. E’ stata sconfitta, ma è sempre una delle squadre più forti del mondo e per noi è sempre un Everest da scalare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

