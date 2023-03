LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2023 in DIRETTA: Guignard-Fabbri si giocano la medaglia nel libero (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.42: Prova senza sbavature della coppia ungherese che può aspirare al personal best 4.37: Sul ghiaccio ad aprire la free dance gli ungheresi Mariia Ignateva / Danijil Leonyidovics Szemko, 20mi dopo la prima parte di gara. 18 anni lei, di Ekaterinburg in Russia, 21 anni lui di Odessa in Ucraina. Sono allenati tra Budapest e Mosca da Irina Zhuk, Alexander Svinin e Nora Hoffmann. Hanno conquistato un 18mo posto agli Europei di Tallinn, sono stati 22mi ai Mondiali di Montpellier e decimi agli Europei di Espoo. Musica. Cirque du Soleil selection 4.36: Questa la classifica parziale dopo la Rhythm Dance: 1 Q Madison CHOCK Evan BATES USA 91.94 53.33 38.61 2 Q Charlene Guignard Marco Fabbri ITA 88.21 50.96 37.25 3 Q Piper GILLES Paul POIRIER CAN 87.34 49.48 37.86 4 Q ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.42: Prova senza sbavature della coppia ungherese che può aspirare al personal best 4.37: Sul ghiaccio ad aprire la free dance gli ungheresi Mariia Ignateva / Danijil Leonyidovics Szemko, 20mi dopo la prima parte di gara. 18 anni lei, di Ekaterinburg in Russia, 21 anni lui di Odessa in Ucraina. Sono allenati tra Budapest e Mosca da Irina Zhuk, Alexander Svinin e Nora Hoffmann. Hanno conquistato un 18mo posto agli Europei di Tallinn, sono stati 22mi aidi Montpellier e decimi agli Europei di Espoo. Musica. Cirque du Soleil selection 4.36: Questa la classifica parziale dopo la Rhythm Dance: 1 Q Madison CHOCK Evan BATES USA 91.94 53.33 38.61 2 Q CharleneMarcoITA 88.21 50.96 37.25 3 Q Piper GILLES Paul POIRIER CAN 87.34 49.48 37.86 4 Q ...

