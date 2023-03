Fiorentina, grave infortunio per Sirigu: trasportato immediatamente all’ospedale (Di sabato 25 marzo 2023) Momenti di apprensione per Salvatore Sirigu. Nel corso del primo tempo dell’amichevole che la Fiorentina sta giocando al Franchi contro il Saravezza, il portiere viola nel tentativo di recuperare una palla dopo un retropassaggio di Ranieri ha messo male la caviglia e si è accasciato al suolo gridando e urlando dal dolore. Sirigu è stato soccorso dalla barella e trasportato immediatamente in ospedale tra la preoccupazione generale di un infortunio che sembra essere tutt’altro che banale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Momenti di apprensione per Salvatore. Nel corso del primo tempo dell’amichevole che lasta giocando al Franchi contro il Saravezza, il portiere viola nel tentativo di recuperare una palla dopo un retropassaggio di Ranieri ha messo male la caviglia e si è accasciato al suolo gridando e urlando dal dolore.è stato soccorso dalla barella ein ospedale tra la preoccupazione generale di unche sembra essere tutt’altro che banale. SportFace.

