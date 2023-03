Curling, Svizzera e Norvegia si sfideranno nella Finale dei Mondiali. Battute Svezia e Canada (Di sabato 25 marzo 2023) Svizzera e Norvegia si affronteranno nella Finale dei Mondiali 2023 di Curling femminile. La prima e la seconda classificata del round robin sono riuscite ad avere la meglio nelle rispettive semifinali contro la Svezia (8-4, stamattina le scandinave avevano battuto l’Italia di misura nel playoff) e contro il Canada (8-5). La Svizzera ha fatto la differenza marcando due punti nel primo e altri due nel quarto end, prima di ripetersi tra settima e nona frazione dopo che Anna Hasselborg e compagne avevano cercato una reazione. La Norvegia ha risolto la contesa con i tre punti siglati nel nono end, in un match che fino a quel momento era in perfetta parità (5-5). Silvana Tirinzoni e compagne andranno a caccia del quarto ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023)si affronterannodei2023 difemminile. La prima e la seconda classificata del round robin sono riuscite ad avere la meglio nelle rispettive semifinali contro la(8-4, stamattina le scandinave avevano battuto l’Italia di misura nel playoff) e contro il(8-5). Laha fatto la differenza marcando due punti nel primo e altri due nel quarto end, prima di ripetersi tra settima e nona frazione dopo che Anna Hasselborg e compagne avevano cercato una reazione. Laha risolto la contesa con i tre punti siglati nel nono end, in un match che fino a quel momento era in perfetta parità (5-5). Silvana Tirinzoni e compagne andranno a caccia del quarto ...

