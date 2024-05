Mitica Atalanta - una grande partita la porta alla sua prima finale europea

Leverkusen 9 maggio 2024 - La Roma si illude , ma alla fine il Bayer Leverkusen strappa con merito il pass per la finale di Dublino. Alla Bay Arena finisce 2-2 dopo il doppio vantaggio giallorosso, che aveva fatto tremare i nuovi Campioni di ...

La Roma sfiora l’impresa a Leverkusen, ma in finale di Europa League va il Bayer di Xabi Alonso che all’83’ e al 97’ segna i gol del pareggio sul 2-2 con una sfortunata autorete di Mancini e il sigillo di Stanisic, dopo la doppietta su rigore di ...

Da qualche minuto sono terminate le semifinali di ritorno di Europa League: Atalanta in finale, Roma eliminata. La prima occasione della gara è della Roma, ma Lukaku viene fermato in uscita da Kovar. Dopo questa possibilità per il belga, il Bayer ...