Atalanta in finale di Europa League con il Bayer Leverkusen che ha eliminato la Roma Calcio | prima volta per gli orobici Conference League | sarà l' Olimpiacos l' avversario della Fiorentina Un allenatore italiano per ogni finale

(Di giovedì 9 maggio 2024)-Olympique Marsiglia 3-0. Per lanella sua storia la squadra di Bergamoindi una coppa europea, quella di. Affronterà ilche, pareggiando 2-2 con la, ha comunquei giallorossi grazie anche al successo per 2-0 all’andata. I tedeschi che erano in doppio svantaggio ma che avevano avuto numerose occasioni non concretizzate per la bravura del portiere Svilar hanno accorciato le distanze nele poi a pochi secondi dal termine hanno pareggiato conseguenfo così il loro quarantanovesimo risultato utile consecutivo, senza sconfitte ...

