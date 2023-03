Crisi Reggina | Inzaghi | «Siamo comunque in una posizione ottima»

(Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Filippo, ex attaccante e attuale allenatore della, sulla stagione in Serie B. I dettagli Filippoha parlato a Rai News della stagione della sua. PAROLE – «Quello che abbiamo fatto prima forse era troppo, adesso stiamo facendo un po’ meno di quello che sono le nostre possibilità. Adesso però è arrivata la sosta, bisogna tirare una linea.in unadi classificale, abbiamo una gara da recuperare e paradossalmente avremmo 4 punti sulla zona play off». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non un momento particolarmente positivo per la Reggina, reduce da otto sconfitte rimediate nelle ultime dieci giornate del campionato di Serie B. Tuttavia, il club calabrese sembra intenzionato a ...Ascolta l'articolo Dal vento contrario alla vibrazione favorevole, scrivevamo qualche giorno fa su StrettoWeb in riferimento al “caso Reggina”. C’è un’aria “diversa”, più ottimista, anche – ma non sol ...