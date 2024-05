HONOR Magic 6 RSR Porsche Design sbarca in Italia | lusso e potenza si incontrano

(Di giovedì 2 maggio 2024)ha ufficializzato l'arrivo indel6 RSR, smartphone top di gamma realizzato in collaborazione con il marchio automobilistico tedesco. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

HONOR presenta nel dettaglio Magic6 RSR Porsche Design e Magic6 Ultimate, con il primo in arrivo in Italia: scopriamoli più da vicino. L'articolo HONOR svela due nuovi smartphone di lusso : Magic6 RSR Porsche Design arriverà da noi proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

HONOR magic 6 RSR porsche Design disponibile in Italia! - HONOR magic 6 RSR porsche Design disponibile in Italia! il nuovo top di gamma in collaborazione con porsche è ora disponibile! Continua a leggere>>

Honor magic 6 RSR porsche Design arriva in Italia: la qualità ha un costo - Si espande il catalogo disponibile in Italia di fascia alta dell’ex sub-brand di Huawei: dopo la variante Pro e Lite, adesso tocca anche a Honor magic 6 RSR porsche Design. Inizialmente presentato esc ... Continua a leggere>>

GPU RDNA 4: AMD pronta a cambiare approccio al ray tracing - Secondo un leaker, mentre le GPU RDNA 3 hanno migliorato le prestazioni in ray tracing senza rivoluzionare troppo quanto offerto con i Ray Accelerator di RDNA 2, AMD sarebbe pronta a un nuovo approcci ... Continua a leggere>>