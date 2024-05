Pd e Forza Italia in crescita - stabile Fratelli d' Italia I dati dell' ultima Supermedia

(Di giovedì 2 maggio 2024) AGI - Ladi questa settimana registra ladel Partito Democratico (+0,6) che guadagna terreno in tutti i sondaggi presi in considerazione e amplia cosi', di oltre 4 punti, il vantaggio su M5s che resta sopra il 16%. Nel centrodestra inveced', mentre cresce ulteriormente(8,7%) dopo l'accordo con Noi Moderati. Tra le altre forze politiche si accende la 'competizione' tra Stati Uniti d'Europa, Avs e Azione, racchiusi in meno di un punto, per il superamentoa soglia del 4%. Questa laliste FDI 27,2 (=) PD 20,4 (+0,6) M5S 16,1 (-0,2)8,7 (+0,2) Lega 8,3 (+0,1) ...

Gli investimenti nel settore casa, l’aumento dei salari nei contratti nazionali e la stabilizzazione dei prezzi sono tra gli indicatori che permettono all’Italia di crescere, nel 2024 , dello 0,7 per cento e nel 2025 dell’1 ,3 per cento. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ... Continua a leggere>>

In Italia l' astensionismo alle elezioni europee mostra una tendenza in costante aumento, un fenomeno legato al fatto che all'incirca solo la metà degli Italia ni nutre fiducia nelle istituzioni Ue. Lo rileva il Censis nel rapporto "Lo stato dell'Unione. Geografia sociale dell`Europa al voto", ... Continua a leggere>>

In Italia l' astensionismo alle elezioni europee mostra una tendenza in costante aumento, un fenomeno legato al fatto che all'incirca solo la metà degli Italia ni nutre fiducia nelle istituzioni Ue. Lo rileva il Censis nel rapporto "Lo stato dell'Unione. Geografia sociale dell`Europa al voto", ... Continua a leggere>>

Mercato auto in italia torna positivo: +7,52% a 135.353 immatricolazioni ad aprile. Ma tutti aspettano gli incentivi - Il mercato dell'auto italiano è debole anche a causa dell'attesa degli incentivi ... aveva fatto registrare il primo calo - spiega il Csp - dopo diciannove mesi di crescita. Si attendeva in aprile un ... Continua a leggere>>

Auto più vendute, immatricolazioni aprile 2024 - Auto più vendute aprile 2024 classifiche vendite e dati immatricolazioni auto benzina, gasolio, GPL, metano, ibride ed elettriche. Continua a leggere>>

Elettriche in retromarcia in italia, ad aprile immatricolate “solo” 3.173 vetture (-20,5% la tendenza annuale) - «In italia stiamo assistendo a un fenomeno singolare a livello ... con un volume totale previsto a fine anno di 1.630.000 auto, in crescita di circa 63.500 unita sul 2023 (+4,1%). Il confronto con il ... Continua a leggere>>