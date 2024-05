Brindisi | lite nel cantiere navale - due feriti Indagine della polizia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Un quarantenne è gravemente ferito ed è in rianimazione nell’ospedale “Perrino”. L’altro ha riportato una ferita alla mano. Non è chiaro se sia stato utilizzato un coltello, un cacciavite o qualcosa di simile. Stabdoa ricostruzione i due operai delerano su un’imbarcazione in lavorazione ed hanno litigato per cause da dettagliare.. L'articolonel, due proviene da Noi Notizie..

Il dramma nelle scorse ore nel territorio comunale di Villa Castelli, in contrada Montescotano. L’omicidio è avvenuto per strada nelle campagne di Villa Castelli nella prima mattinata di oggi.Continua a leggere Continua a leggere>>

lite tra vicini degenerata in un Omicidio-suicidio nelle campagne di Villa Castelli , in provincia di Brindisi : indagini in corso Continua a leggere>>

brindisi, lite in un cantiere navale: due feriti a coltellate - Su un'imbarcazione all'interno di un cantiere navale di brindisi due persone sono rimaste ferite nel corso di un diverbio in cui sono state sferrate diverse coltellate. Una di queste, un uomo di 40 ... Continua a leggere>>

lite con rissa tra due operai in un cantiere navale, 40enne ricoverato in prognosi riservata - Due lavoratori sono rimasti feriti a brindisi al termine di una lite avvenuta nel pomeriggio in un cantiere navale e si trovano ora in ospedale. Uno dei due, un 40enne, è ricoverato in prognosi riserv ... Continua a leggere>>

brindisi, lite in un cantiere navale, un uomo al «Perrino» in prognosi riservata - brindisi - Due lavoratori sono rimasti feriti a brindisi al termine di una lite avvenuta nel pomeriggio in un cantiere navale e si trovano ora in ospedale. Uno dei due, un 40enne, è ricoverato in prog ... Continua a leggere>>